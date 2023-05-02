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В Серове задержали боксера, обезглавившего знакомого
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Серове задержали 66-летнего боксера, который обвиняется в убийстве 62-летнего местного жителя. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отчленил голову потерпевшему и выбросил ее в мусорный контейнер, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что обезглавленное тело пенсионера, пропавшего 22 апреля, обнаружили вечером 1 мая в квартире одного из многоквартирных домов в Серове.
По версии следствия, вечером 22 апреля двое боксеров распивали спиртное в квартире дома на улице Новой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил рукой по голове своего оппонента. Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый нашел в квартире тяжелый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище знакомого.
Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник ножом отчленил голову убитого и выбросил ее на улице в мусорный контейнер.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 66-летнему местному жителю уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Суд по ходатайству следствия СКР избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что обвиняемый сначала сам сообщил в дежурную часть территориального ОВД информацию о трупе, обнаруженном им в собственной квартире. Однако при отработке на причастность к расправе над человеком сыщики уголовного розыска применили полиграф. Орудие преступление обнаружили и изъяли. В итоге задержанный дал в полиции признательные показания.
Напомним, что обезглавленное тело пенсионера, пропавшего 22 апреля, обнаружили вечером 1 мая в квартире одного из многоквартирных домов в Серове.
По версии следствия, вечером 22 апреля двое боксеров распивали спиртное в квартире дома на улице Новой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил рукой по голове своего оппонента. Потерпевший упал на пол, после чего обвиняемый нашел в квартире тяжелый металлический предмет массой около 30 килограммов и несколько раз бросил его на голову и туловище знакомого.
Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник ножом отчленил голову убитого и выбросил ее на улице в мусорный контейнер.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 66-летнему местному жителю уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Суд по ходатайству следствия СКР избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе свердловского главка МВД рассказали, что обвиняемый сначала сам сообщил в дежурную часть территориального ОВД информацию о трупе, обнаруженном им в собственной квартире. Однако при отработке на причастность к расправе над человеком сыщики уголовного розыска применили полиграф. Орудие преступление обнаружили и изъяли. В итоге задержанный дал в полиции признательные показания.
«В тот роковой вечер за столом встречу отмечали три друга детства, боксеры. А задержанный и вовсе является кандидатом в мастера спорта. По одной из отрабатываемых оперуполномоченными и следователями версий, на основе показаний подозреваемого, ЧП могло произойти по причине того, что в момент передозировки алкоголем одному из участников фуршета померещилось неподобающее поведение по отношению к себе со стороны приятеля, на что и последовала неадекватная, жестокая реакция»,
– добавили в МВД.
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