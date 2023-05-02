В Серове задержали боксера, обезглавившего знакомого

– добавили в МВД.

«В тот роковой вечер за столом встречу отмечали три друга детства, боксеры. А задержанный и вовсе является кандидатом в мастера спорта. По одной из отрабатываемых оперуполномоченными и следователями версий, на основе показаний подозреваемого, ЧП могло произойти по причине того, что в момент передозировки алкоголем одному из участников фуршета померещилось неподобающее поведение по отношению к себе со стороны приятеля, на что и последовала неадекватная, жестокая реакция»,