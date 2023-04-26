Возрастное ограничение 18+
Обезглавленное тело пенсионера обнаружили в Серове
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В поселке Энергетиков в Серове обнаружили обезглавленное тело 62-летнего мужчины, пропавшего больше недели назад.
Мужчина ушел из дома 22 апреля и не вернулся. Как пишет «Серов. Глобус», тело пропавшего обнаружили вчера в квартире одного из многоквартирных домов поселка Энергетиков. По информации источников издания, у тела отсутствует голова, ведутся ее поиски.
Информацию об обнаружении трупа подтвердил руководитель Серовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Свердловской области Александр Базуев. Он сообщил, что устанавливаются обстоятельства смерти.
Мужчина ушел из дома 22 апреля и не вернулся. Как пишет «Серов. Глобус», тело пропавшего обнаружили вчера в квартире одного из многоквартирных домов поселка Энергетиков. По информации источников издания, у тела отсутствует голова, ведутся ее поиски.
Информацию об обнаружении трупа подтвердил руководитель Серовского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Свердловской области Александр Базуев. Он сообщил, что устанавливаются обстоятельства смерти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в поселке Сосьва погиб человек
26 апреля 2023
26 апреля 2023
В столице Урала ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 апреля
23 апреля 2023
23 апреля 2023
Огонь за сутки уничтожил в Свердловской области 178 строений
26 апреля 2023
26 апреля 2023