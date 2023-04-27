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Гособвинитель просит назначить водителю автобуса 5 лет колонии за смертельное ДТП в Лесном
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Государственный обвинитель в ходе судебных прений по уголовному делу о ДТП в Лесном, в результате которого погибли восемь человек, попросил суд приговорить водителя и директора автотранспортного предприятия к лишению свободы на 5 лет и 6 лет 4 месяца соответственно.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне 2016 администрация ЗАТО Лесной и ООО «Нижнетуринское АТП» заключили муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок по муниципальному маршруту. В марте 2017 году «Нижнетуринское АТП» и «Нижнетуринское Туратрансагентство» заключили договор на оказание сервисных услуг по организации контроля за выходом и возвращением на стоянку автобусов.
10 июня 2021 года директор автопредприятия, в нарушение ПДД, перед выездом не обеспечил исправное техническое состояние автобуса ПАЗ. Напомним, что утром того же дня водитель из-за неработоспособного состояния рабочей и стояночной, а также вспомогательной тормозной системы автобуса сбил на остановке пешеходов. В результате ДТП 10 человек получили различные тяжелые травмы, восемь из них погибли.
Гособвинитель просит суд назначить водителю автобуса наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на три года, а директору автотранспортного предприятия – в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием ТС и выпуском их в эксплуатацию, сроком на три года.
Добавим, что материалы уголовного дела в отношении механика «Нижнетуринского Туратрансагентства» выделены в отдельное производство в связи с болезнью последнего.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в июне 2016 администрация ЗАТО Лесной и ООО «Нижнетуринское АТП» заключили муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок по муниципальному маршруту. В марте 2017 году «Нижнетуринское АТП» и «Нижнетуринское Туратрансагентство» заключили договор на оказание сервисных услуг по организации контроля за выходом и возвращением на стоянку автобусов.
10 июня 2021 года директор автопредприятия, в нарушение ПДД, перед выездом не обеспечил исправное техническое состояние автобуса ПАЗ. Напомним, что утром того же дня водитель из-за неработоспособного состояния рабочей и стояночной, а также вспомогательной тормозной системы автобуса сбил на остановке пешеходов. В результате ДТП 10 человек получили различные тяжелые травмы, восемь из них погибли.
Гособвинитель просит суд назначить водителю автобуса наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на три года, а директору автотранспортного предприятия – в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием ТС и выпуском их в эксплуатацию, сроком на три года.
Добавим, что материалы уголовного дела в отношении механика «Нижнетуринского Туратрансагентства» выделены в отдельное производство в связи с болезнью последнего.
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