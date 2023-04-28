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Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России взял на контроль расследование убийства жительницы Свердловской области. Ранее местные СМИ выступали с критикой правоохранительной органов, отмечая, что женщина неоднократно обращалась с заявлениями в полицию.
Напомним, что убитая бывшим сожителем екатеринбурженка Валентина Бушуева больше двух лет пыталась сбежать от мужчины и писала заявления в полицию. Однако его так и не привлекли к ответственности. 17 апреля бывший сожитель задушил 36-летнюю женщину.
«Отмечается, что потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями о том, что её сожитель угрожает ей и применяет физическое насилие, однако должные меры приняты не были. В рамках расследуемого следователями СК России уголовного дела доводы о бездействии сотрудников полиции тщательно проверяются»,
– заявили в СКР.
Напомним, что убитая бывшим сожителем екатеринбурженка Валентина Бушуева больше двух лет пыталась сбежать от мужчины и писала заявления в полицию. Однако его так и не привлекли к ответственности. 17 апреля бывший сожитель задушил 36-летнюю женщину.
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