Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства жительницы Свердловской области

– заявили в СКР.

«Отмечается, что потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями о том, что её сожитель угрожает ей и применяет физическое насилие, однако должные меры приняты не были. В рамках расследуемого следователями СК России уголовного дела доводы о бездействии сотрудников полиции тщательно проверяются»,