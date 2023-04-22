Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка два года просила полицию спасти ее

– отметила адвокат.

«Валентина рассказала, что бывший партнер вернулся с заработков и пришел к ней. Она испугалась и снова обратилась к участковому, который пообещал, что дело о побоях наконец дойдет до суда. Также она планировала найти другое жилье, чтобы скрыться от агрессора. Женщина не писала ни одного заявления о примирении или прекращении дела, наоборот, постоянно искала защиты»,