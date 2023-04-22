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Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка два года просила полицию спасти ее
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Убитая бывшим сожителем екатеринбурженка Валентина Бушуева больше двух лет пыталась сбежать от мужчины и писала заявления в полицию. Однако его так и не привлекли к ответственности. 17 апреля бывший сожитель задушил 36-летнюю женщину.
Как пишет Е1.RU, в 2020 году у Валентины и Эльвира родилась дочь. Из-за сложного характера мужчины екатеринбурженка не стала вписывать его в свидетельство о рождении, официально брак они тоже не регистрировали. С осени 2021 года мужчина стал поднимать руку на сожительницу, та подавала заявления в полицию, снимала побои, но в действиях гражданского мужа не находили состава преступления. Женщина получала отказы в возбуждении уголовного дела.
По данным издания, Эльвир стал преследовать Валентину, следил за ней, добивался встреч, утверждая, что хочет видеть их общую дочь. В прошлом году женщина обратилась за помощью в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия. Ее адвокат Александра Кузнецова обжаловала два отказа полицейских в прокуратуре и заявила о бездействии силовиков.
Прокуратура потребовала возобновить проверку по заявлениям Валентины. Сотрудники надзорного ведомства «выявили волокиту», допущенную силовиками, и потребовали устранить нарушения. Однако уголовные дела так и не возбудили.
Валентина с трехлетней дочкой сбегала в кризисный центр, к подругам, меняла квартиры, но бывший сожитель продолжал ее преследовать. В феврале этого года женщина обращалась к участковому, сообщала об угрозах. Полицейский провел тогда с Эльвиром беседу и взял с него расписку. Мужчина заверял, что прекратить преследовать и избивать женщину, но слово свое не сдержал.
Ранее, комментируя убийство, в полиции заявлял, что общих детей у пары не было. Начальник службы свердловского главка МВД Валерий Горелых говорил, что, по предварительным данным, мужчина с женщиной совместно употребляли алкоголь, затем поссорились, и в ходе конфликта злоумышленник задушил потерпевшую. Такое описание ЧП возмутило правозащитников и близких Валентины.
В УМВД по Екатеринбургу отрицают бездействие полицейских. Там утверждают, что Валентина якобы сама забирала заявления о побоях.
На данный момент подозреваемый в убийстве Эльвир находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он не был судим.
Как пишет Е1.RU, в 2020 году у Валентины и Эльвира родилась дочь. Из-за сложного характера мужчины екатеринбурженка не стала вписывать его в свидетельство о рождении, официально брак они тоже не регистрировали. С осени 2021 года мужчина стал поднимать руку на сожительницу, та подавала заявления в полицию, снимала побои, но в действиях гражданского мужа не находили состава преступления. Женщина получала отказы в возбуждении уголовного дела.
По данным издания, Эльвир стал преследовать Валентину, следил за ней, добивался встреч, утверждая, что хочет видеть их общую дочь. В прошлом году женщина обратилась за помощью в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия. Ее адвокат Александра Кузнецова обжаловала два отказа полицейских в прокуратуре и заявила о бездействии силовиков.
Прокуратура потребовала возобновить проверку по заявлениям Валентины. Сотрудники надзорного ведомства «выявили волокиту», допущенную силовиками, и потребовали устранить нарушения. Однако уголовные дела так и не возбудили.
Валентина с трехлетней дочкой сбегала в кризисный центр, к подругам, меняла квартиры, но бывший сожитель продолжал ее преследовать. В феврале этого года женщина обращалась к участковому, сообщала об угрозах. Полицейский провел тогда с Эльвиром беседу и взял с него расписку. Мужчина заверял, что прекратить преследовать и избивать женщину, но слово свое не сдержал.
«Валентина рассказала, что бывший партнер вернулся с заработков и пришел к ней. Она испугалась и снова обратилась к участковому, который пообещал, что дело о побоях наконец дойдет до суда. Также она планировала найти другое жилье, чтобы скрыться от агрессора. Женщина не писала ни одного заявления о примирении или прекращении дела, наоборот, постоянно искала защиты»,
– отметила адвокат.
Ранее, комментируя убийство, в полиции заявлял, что общих детей у пары не было. Начальник службы свердловского главка МВД Валерий Горелых говорил, что, по предварительным данным, мужчина с женщиной совместно употребляли алкоголь, затем поссорились, и в ходе конфликта злоумышленник задушил потерпевшую. Такое описание ЧП возмутило правозащитников и близких Валентины.
В УМВД по Екатеринбургу отрицают бездействие полицейских. Там утверждают, что Валентина якобы сама забирала заявления о побоях.
«Информация о бездействии полиции не соответствует действительности. В территориальный ОВД действительно поступали сообщения от данной гражданки о противоправных действиях со стороны сожителя. По данным фактам службой участковых уполномоченных проводились проверки в соответствии с законодательством. Однако впоследствии пострадавшая каждый раз отказывалась подавать заявление о привлечении мужчины к ответственности. Полицейские неоднократно проводили беседы с ее сожителем, предупреждая о недопустимости применения насилия и иного противоправного поведения,
– заявили изданию в УМВД по Екатеринбургу.
На данный момент подозреваемый в убийстве Эльвир находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он не был судим.
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В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка
22 апреля 2023
22 апреля 2023