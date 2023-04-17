В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала задушили 36-лентую женщину Валентину Бушуеву. У нее остался трехлетний ребенок. В убийстве екатеринбурженки подозревают ее бывшего мужа.Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на начальника погибшей, убийство произошло 17 апреля. С его слов, Валентина успела отработать всего четыре дня с того момента, как она вышла из декрета. Также он рассказал, что за несколько дней до убийства в компанию, в которой работала женщина, позвонил мужчина, который представился ее мужем. Он заявил, что его «супруга» больше не придет на работу. Причины звонивший не назвал.Руководство екатеринбурженки пробовало списаться с женщиной 17 апреля и попросить ее прийти на работу, чтобы обсудить ситуацию, но после вопроса: «Что у вас происходит?» – она перестала отвечать. Тогда коллеги позвонили ее сестре, которая сообщила, что Валентину задушили. Со слов начальника женщины, ему рассказали, что погибшая постоянно переезжала, а ее бывший муж преследовал ее. В понедельник он якобы подкараулил ее.Сообщается, что 20 апреля близкие простились с Валентиной.В Следственном комитете инцидент официально еще не прокомментировали.