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Растратчика средств с чужой банковской карты задержали в Нижнем Тагиле
Криминал
Стоп-кадр видео МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле завершились поиски человека, который воспользовался чужой банковской картой для совершения покупок. Любителя халявы задержали сотрудники отдела полиции № 19 МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
Задержанию преступника очень помогло распространение в соцсетях записей с камер видеонаблюдений. Они попались на глаза местному жителю, которому показался знакомым человек, попавший в объектив камер. Бдительный гражданин позвонил в полицейский участок и на условиях анонимности сообщил о своём подозрении. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.
При опросе задержанного подтвердилась его причастность к совершенному преступлению, — сообщает пресс-группа МВД России «Нижнетагильское». Это действительно оказался тот самый человек, который завладел банковской картой 18-летнего юноши и поспешил пройтись с ней по магазинам. В общей сложности 33-летний халявщик успел потратить с карты около 7 тысяч рублей. За это его будут судить по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (до 6 лет лишения свободы).
Задержанию преступника очень помогло распространение в соцсетях записей с камер видеонаблюдений. Они попались на глаза местному жителю, которому показался знакомым человек, попавший в объектив камер. Бдительный гражданин позвонил в полицейский участок и на условиях анонимности сообщил о своём подозрении. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.
При опросе задержанного подтвердилась его причастность к совершенному преступлению, — сообщает пресс-группа МВД России «Нижнетагильское». Это действительно оказался тот самый человек, который завладел банковской картой 18-летнего юноши и поспешил пройтись с ней по магазинам. В общей сложности 33-летний халявщик успел потратить с карты около 7 тысяч рублей. За это его будут судить по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (до 6 лет лишения свободы).
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