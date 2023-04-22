Любителя тратить в магазинах чужие деньги ищут в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В отдел полиции №19 города Нижний Тагил обратился местный юноша. Он сообщил, что у него украли деньги. При этом, совершенно преступление современным образом. Настолько современным, что не все преступники осознают, что нарушают закон.А дело всё в том, что 18-летний уралец потерял банковскую карту. Где и при каких обстоятельствах это произошло, он не помнит, что инемудрено — кусок пластика легко можно обронить или оставить где-нибудь, не заметив. Карточку нашёл неизвестный. И поспешил ею воспользоваться. Он успел потратить с неё около 7 тысяч рублей, прежде чем банк не заблокировал счёт по обращению истинного владельца.Нижнетагильские полицейские отследили, в каких торговых точках производились покупки и в какое время. После этого они проверили записи камер видеонаблюдения и смогли «вычислить» предполагаемого растратчика чужих денежных средств. На кадрах видеозаписи видно, что это молодой мужчина худощавого телосложения. У него тёмные волосы, он одет в чёрную куртку и светлые джинсы, на голове – кепка тёмного цвета. Обладатель утерянной карточки разыскивается.При обнаружении на улице денежной купюры мало у кого возникнет мысль вернуть её владельцу: как его найти? Как убедиться, что объявившийся «растеряха» действительно терял эти деньги? «Что упало — то пропало», — думает счастливчик, нашедший деньги, и прикарманивает их со спокойной душой. Но с пластиковыми банковскими карточками — совсем другая история. Владельцев их установить не так уж и сложно, а потому гораздо честнее не торопиться тратить находящиеся на них средства, но попытаться-таки вернуть хозяину. К тому же, это гораздо безопаснее. Ведь, как видим, найти растратчика тоже несложно. И закон к таковым суров. Вот и нижнетагильского молодого человека ждут крупные неприятности — от штрафа в 500 тысяч рублей до реального тюремного срока.