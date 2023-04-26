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Обвиняемого в убийстве медбрата жителя Березовского заключили под стражу
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Березовский городской суд заключил под стражу местного жителя, который обвиняется в убийстве фельдшера скорой помощи. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что вечером 25 апреля бригада скорой помощи прибыла по вызову супруги напавшего. На лестничной клетке дома на улице Гагарина в Березовском их встретил обвиняемый, который нанес проникающее ранение грудной клетки медбрату выездной фельдшерской бригады 1994 года рождения. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице.
Гособвинитель, изучив ходатайство органов следствия, попросил суд заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Суд учел позицию гособвинителя и избрал в отношении жителя Березовского меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня.
Напомним, что вечером 25 апреля бригада скорой помощи прибыла по вызову супруги напавшего. На лестничной клетке дома на улице Гагарина в Березовском их встретил обвиняемый, который нанес проникающее ранение грудной клетки медбрату выездной фельдшерской бригады 1994 года рождения. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице.
Гособвинитель, изучив ходатайство органов следствия, попросил суд заключить обвиняемого под стражу на два месяца. Суд учел позицию гособвинителя и избрал в отношении жителя Березовского меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня.
«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,
– добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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