Обвиняемого в убийстве медбрата жителя Березовского заключили под стражу

– добавили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В настоящее время следователем СКР по уголовному делу продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,