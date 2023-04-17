Возрастное ограничение 18+
Пытавшейся продать своего сына екатеринбурженке вынесли приговор
Криминал
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня, 25 апреля, вынесли приговор женщине, которая пыталась продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с 4 по 9 августа 2022 года екатеринбурженка, испытывая финансовые трудности, через мессенджер договорилась с женщиной, действовавшей в рамках «оперативного эксперимента», о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Договорившись о встрече, нерадивая мать попросила задаток в 10 тысяч рублей.
9 августа в торговом центре женщина передала своего сына и документы на него покупательницы, за что получила деньги. После этого ее задержали сотрудники полиции.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с 4 по 9 августа 2022 года екатеринбурженка, испытывая финансовые трудности, через мессенджер договорилась с женщиной, действовавшей в рамках «оперативного эксперимента», о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Договорившись о встрече, нерадивая мать попросила задаток в 10 тысяч рублей.
9 августа в торговом центре женщина передала своего сына и документы на него покупательницы, за что получила деньги. После этого ее задержали сотрудники полиции.
«В ходе предварительного следствия сотрудниками СК выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена выемка и осмотр предметов, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки, согласно которой она вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях). Вину женщина признала, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте»,
– добавили в СУ СКР по Свердловской области.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Гособвинитель попросил назначить обвиняемой в продаже своего малолетнего сына в Екатеринбурге шесть лет колонии
17 апреля 2023
17 апреля 2023
Житель Ревды отправится в колонию за похищение женщины, угон автомобиля и изнасилование
21 апреля 2023
21 апреля 2023
В Екатеринбурге юриста осудили за мошенничество
24 апреля 2023
24 апреля 2023