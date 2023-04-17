Пытавшейся продать своего сына екатеринбурженке вынесли приговор

– добавили в СУ СКР по Свердловской области.

«В ходе предварительного следствия сотрудниками СК выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведена выемка и осмотр предметов, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки, согласно которой она вменяема и отдавала себе отчет в совершаемых действиях). Вину женщина признала, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте»,