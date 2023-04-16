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На усыпившего чужую собаку в Екатеринбурге ветеринара написали заявление в полицию
Криминал
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге хозяева пса Мухтара, которого без ведома владельцев усыпил ветеринар по вызову посторонней для собаки женщины, написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» владельцы Мухтара, они намерены добиться возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными группой лиц по предварительном сговору).
По словам хозяйки погибшей собаки, после того как укол был поставлен, у ее питомца начались конвульсии. В это время соседка, с ее слов, держала животное за бинт, который якобы был туго обмотан вокруг шеи Мухтара, в подвешенном состоянии.
Напомним, что Мухтара усыпили в подъезде дома, в котором он жил по согласию жильцов. Его хозяева стали очевидцами произошедшего, но помешать действиям ветеринара они не успели, так как укол был поставлен до того, как владельцы застали этот момент.
Копия заявления о возбуждении уголовного дела есть в распоряжении редакции.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» владельцы Мухтара, они намерены добиться возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными группой лиц по предварительном сговору).
По словам хозяйки погибшей собаки, после того как укол был поставлен, у ее питомца начались конвульсии. В это время соседка, с ее слов, держала животное за бинт, который якобы был туго обмотан вокруг шеи Мухтара, в подвешенном состоянии.
Напомним, что Мухтара усыпили в подъезде дома, в котором он жил по согласию жильцов. Его хозяева стали очевидцами произошедшего, но помешать действиям ветеринара они не успели, так как укол был поставлен до того, как владельцы застали этот момент.
Копия заявления о возбуждении уголовного дела есть в распоряжении редакции.
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