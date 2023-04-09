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В Екатеринбурге ветеринар усыпил чужую собаку без ведома владельцев

20.46 Воскресенье, 16 апреля 2023
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге на Уралмаше ветеринар усыпил чужую собаку без ведома владельцев. Семья питомца считает, что врач не имел на это права, и винит в произошедшем новую соседку, которая, по их словам, вызвала ветеринарного специалиста. Об этой истории хозяева Мухтара, так звали усыпленного пса, рассказали «Вечерним ведомостям».

Мухтар – родился на улице, будучи бездомным, но последние 15-16 лет он жил в первом подъезде дома №2 по улице Победы по согласию всех жильцов.

Как рассказали владельцы пса, Татьяна и Николай, из-за непростого прошлого он всегда сторонился людей, ни к кому не подходил. Но так как они подкармливали его и запускали в холодные дни греться в подъезд, он начал доверять им, хотя и убегал при попытках подойти к нему. Однако это не мешало собаке провожать своих хозяев на работу и встречать их с нее.

Так как Мухтар часто ночевал в подъезде было принято решение оборудовать ему место для сна и отдыха в подъезде и установить будку с рядом домом. Соседи не возражали.

С того момента Николай, как человек взявший ответственность за Мухтара, стал ежедневно мыть подъезд с хлоркой для поддержания чистоты. С годами пес больше доверял семье, кормившей его, и стал позволять обрабатывать себя от блох. Также он разрешил надеть на себя ошейник с номером его хозяев, но в квартиру заходить так и не стал. А тащить питомца силой не хотелось, так как это могло напугать животное.

Мухтар никому не мешал, поэтому он продолжал жить в подъезде. Проблемы начались летом прошлого года, когда у Татьяны с Николаем появилась новая соседка.

«Все его любили, кормили, но полгода назад в наш дом въехала жиличка, которую даже в лицо мало кто знает. Она задалась целью выжить собаку из личной антипатии. Мухтар был безобидным, но это не помешало ей его ненавидеть»,

– рассказал Николай.


Несколько раз в двор дома, как уверяют хозяева, их соседка вызывала «Спецавтобазу», но местные жители, – не только владельцы, – защищали Мухтара, просили не увозить его.

В последний раз специалисты отлова животных приезжали 31 марта. Тогда один из жильцов соседнего дома оставил специалистам отлова свои паспортные данные, после чего собаку отпустили.

«Вот эти работники "Спецавтобазы" подошли к нам и сказали: "Вот на вас эта женщина постоянно жалуется. Даже в управление района", – я так поняла – "обращалась"»,

– заявила Татьяна.


Она также рассказала, что работники «Спецавтобазы» в тот день звонили своему начальству и объясняли, что собака уже старая и кастрацию может не пережить. После этого, по ее словам, так как местные жители написали отказ, руководство организации не стало настаивать на кастрации пса, и тогда специалисты отлова пообещали не приезжать за Мухтаром.

«Работники сказали: "Вы можете больше не беспокоиться. Мы к вам больше не приедем"»,

– подчеркнула женщина.


С ее слов, до этого, летом прошлого года, специалисты «Спецавтобазы» увозили Мухтара для тех же целей, но владельцы успевали вернуть своего питомца до того, как псу сделают операцию.

Но все закончилось тем, что 6 апреля соседка, как утверждают хозяева пса, вызвала ветеринара, который усыпил Мухтара прямо в подъезде, в котором жил пес. Владельцы застали этот момент, но не успели помешать – укол уже был поставлен.

«Она видимо с ними связалась. Они сказали: "Нет, мы к вам больше не приедем". Видно, она поэтому решила сделать это таким вот способом»,

– предположила хозяйка собаки.


При этом ветврача не смутил ошейник с именем и номером телефона, которые были написаны для того, чтобы всегда была возможность позвонить владельцам.

После произошедшего местные жители, знавшие Мухтара, обрушили на клинику, из которой приехал ветеринар, гневные отзывы с просьбами к руководству больницы разобраться в этом вопросе.

«Приехал по вызову соседки, чтобы усыпить нашего любимца, живущего 16 лет в нашем подъезде. Никогда никому не мешал и мирно жил. Она просто соврала, что это ее собака. Документов на собаку у нее никаких не было. Усыплял ветеринар его почему-то в подъезде рядом с его мисками и лежанкой, а не в ее квартире, что уже должно было насторожить этого ветеринара»,

– возмутился один из бывших соседей.


«Это не профессионально. Минимум, что можно было сделать, – сравнить номер заказчика и номер на ошейнике. А по-хорошему – позвонить по номеру на ошейнике либо постучать в соседние квартиры»,

– написала жительница соседнего дома.


Теперь семья Мухтара планирует жаловаться на соседку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:11 В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
15:17 В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок
14:31 В следующем году противопожарный режим в Свердловской области может начаться раньше
13:39 В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста
12:30 Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз
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