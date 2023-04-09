В Екатеринбурге ветеринар усыпил чужую собаку без ведома владельцев





– рассказал Николай. «Все его любили, кормили, но полгода назад в наш дом въехала жиличка, которую даже в лицо мало кто знает. Она задалась целью выжить собаку из личной антипатии. Мухтар был безобидным, но это не помешало ей его ненавидеть»,





– заявила Татьяна. «Вот эти работники "Спецавтобазы" подошли к нам и сказали: "Вот на вас эта женщина постоянно жалуется. Даже в управление района", – я так поняла – "обращалась"»,





– подчеркнула женщина. «Работники сказали: "Вы можете больше не беспокоиться. Мы к вам больше не приедем"»,





– предположила хозяйка собаки. «Она видимо с ними связалась. Они сказали: "Нет, мы к вам больше не приедем". Видно, она поэтому решила сделать это таким вот способом»,





– возмутился один из бывших соседей. «Приехал по вызову соседки, чтобы усыпить нашего любимца, живущего 16 лет в нашем подъезде. Никогда никому не мешал и мирно жил. Она просто соврала, что это ее собака. Документов на собаку у нее никаких не было. Усыплял ветеринар его почему-то в подъезде рядом с его мисками и лежанкой, а не в ее квартире, что уже должно было насторожить этого ветеринара»,





– написала жительница соседнего дома. «Это не профессионально. Минимум, что можно было сделать, – сравнить номер заказчика и номер на ошейнике. А по-хорошему – позвонить по номеру на ошейнике либо постучать в соседние квартиры»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше ветеринар усыпил чужую собаку без ведома владельцев. Семья питомца считает, что врач не имел на это права, и винит в произошедшем новую соседку, которая, по их словам, вызвала ветеринарного специалиста. Об этой истории хозяева Мухтара, так звали усыпленного пса, рассказали «Вечерним ведомостям».Мухтар – родился на улице, будучи бездомным, но последние 15-16 лет он жил в первом подъезде дома №2 по улице Победы по согласию всех жильцов.Как рассказали владельцы пса, Татьяна и Николай, из-за непростого прошлого он всегда сторонился людей, ни к кому не подходил. Но так как они подкармливали его и запускали в холодные дни греться в подъезд, он начал доверять им, хотя и убегал при попытках подойти к нему. Однако это не мешало собаке провожать своих хозяев на работу и встречать их с нее.Так как Мухтар часто ночевал в подъезде было принято решение оборудовать ему место для сна и отдыха в подъезде и установить будку с рядом домом. Соседи не возражали.С того момента Николай, как человек взявший ответственность за Мухтара, стал ежедневно мыть подъезд с хлоркой для поддержания чистоты. С годами пес больше доверял семье, кормившей его, и стал позволять обрабатывать себя от блох. Также он разрешил надеть на себя ошейник с номером его хозяев, но в квартиру заходить так и не стал. А тащить питомца силой не хотелось, так как это могло напугать животное.Мухтар никому не мешал, поэтому он продолжал жить в подъезде. Проблемы начались летом прошлого года, когда у Татьяны с Николаем появилась новая соседка.Несколько раз в двор дома, как уверяют хозяева, их соседка вызывала «Спецавтобазу», но местные жители, – не только владельцы, – защищали Мухтара, просили не увозить его.В последний раз специалисты отлова животных приезжали 31 марта. Тогда один из жильцов соседнего дома оставил специалистам отлова свои паспортные данные, после чего собаку отпустили.Она также рассказала, что работники «Спецавтобазы» в тот день звонили своему начальству и объясняли, что собака уже старая и кастрацию может не пережить. После этого, по ее словам, так как местные жители написали отказ, руководство организации не стало настаивать на кастрации пса, и тогда специалисты отлова пообещали не приезжать за Мухтаром.С ее слов, до этого, летом прошлого года, специалисты «Спецавтобазы» увозили Мухтара для тех же целей, но владельцы успевали вернуть своего питомца до того, как псу сделают операцию.Но все закончилось тем, что 6 апреля соседка, как утверждают хозяева пса, вызвала ветеринара, который усыпил Мухтара прямо в подъезде, в котором жил пес. Владельцы застали этот момент, но не успели помешать – укол уже был поставлен.При этом ветврача не смутил ошейник с именем и номером телефона, которые были написаны для того, чтобы всегда была возможность позвонить владельцам.После произошедшего местные жители, знавшие Мухтара, обрушили на клинику, из которой приехал ветеринар, гневные отзывы с просьбами к руководству больницы разобраться в этом вопросе.Теперь семья Мухтара планирует жаловаться на соседку.