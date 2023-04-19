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В Талице учитель английского четыре года растлевал своих учениц
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Талице учитель английского языка на протяжении четырех лет растлевал своих учениц. Школой в это время руководила его мать. В отношении мужчины возбудили шесть уголовных дел и отправили сначала в СИЗО, а потом под домашний арест.
Как пишет телеграм-канал Ural Mash, мужчина стал преподавать в 2015 году, а через четыре года завел отношения с ученицей. У девочки нет родителей, ее воспитывала бабушка, которая не знала о происходящем. После расставания преподаватель присылал девочке неприличные фотографии и шантажировал, что об их близости все узнают.
В январе 2021 года, по данным Ural Mash, мужчина стал встречаться с 14-летней ученицей соседней школы. С ней он развлекался полтора года, пока его не задержали.
На растлителя завели шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к действия сексуального характера. С июля учитель сидел в СИЗО, а недавно его отправили под домашний арест.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что под домашний арест отправили рецидивиста, который пять часов подряд насиловал в каршеринговом автомобилей 22-летнюю екатеринбурженку.
Как пишет телеграм-канал Ural Mash, мужчина стал преподавать в 2015 году, а через четыре года завел отношения с ученицей. У девочки нет родителей, ее воспитывала бабушка, которая не знала о происходящем. После расставания преподаватель присылал девочке неприличные фотографии и шантажировал, что об их близости все узнают.
В январе 2021 года, по данным Ural Mash, мужчина стал встречаться с 14-летней ученицей соседней школы. С ней он развлекался полтора года, пока его не задержали.
На растлителя завели шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к действия сексуального характера. С июля учитель сидел в СИЗО, а недавно его отправили под домашний арест.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что под домашний арест отправили рецидивиста, который пять часов подряд насиловал в каршеринговом автомобилей 22-летнюю екатеринбурженку.
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