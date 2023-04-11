Гособвинитель попросил назначить обвиняемой в продаже своего малолетнего сына в Екатеринбурге шесть лет колонии

«Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,



– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости