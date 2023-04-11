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Гособвинитель попросил назначить обвиняемой в продаже своего малолетнего сына в Екатеринбурге шесть лет колонии
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 17 апреля, государственный обвинитель прокуратуры в ходе прений в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга попросил назначить иностранной гражданке, которую обвиняют в продаже своего малолетнего сына, наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Напомним, что в августе прошлого года обвиняемая, испытывая финансовые трудности, по переписке в мессенджере договорилась с женщиной о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей.
Покупательницей выступала женщина, действовавшая в рамках «оперативного эксперимента». Она же перевела иностранной гражданке задаток в сумме 10 тысяч рублей, которые потребовала обвиняемая еще до встречи.
В назначенный день они встретились в торговом центре. Обвиняемая передала покупательнице своего сына с имеющимися у нее документами и получила от женщины 290 тысяч рублей. После этого ее задержали сотрудники полиции.
«Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что в августе прошлого года обвиняемая, испытывая финансовые трудности, по переписке в мессенджере договорилась с женщиной о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей.
Покупательницей выступала женщина, действовавшая в рамках «оперативного эксперимента». Она же перевела иностранной гражданке задаток в сумме 10 тысяч рублей, которые потребовала обвиняемая еще до встречи.
В назначенный день они встретились в торговом центре. Обвиняемая передала покупательнице своего сына с имеющимися у нее документами и получила от женщины 290 тысяч рублей. После этого ее задержали сотрудники полиции.
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