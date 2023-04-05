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Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в свердловской цирковой студии
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в цирковой студии Дома культуры «Ровесник» в Заречном в Свердловской области, в результате которого 14-летний юноша серьезно травмировался.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Напомним, что 4 апреля, по предварительным данным, при выполнении номера «гимнасты на ремнях» 14-летним подростком оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты 2-3 метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении СКР.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Напомним, что 4 апреля, по предварительным данным, при выполнении номера «гимнасты на ремнях» 14-летним подростком оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты 2-3 метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.
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