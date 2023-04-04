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В Екатеринбурге вынесут приговор напавшим на женщин на Сортировке двум мигрантам
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня в Железнодорожном суде Екатеринбурга вынесут приговор двум мигрантам, которые в начале прошлого года напали на женщин на Сортировке и жестоко избили их.
Об этом сообщает «Четвертый канал». По данным телеканала, обвиняемые свою вину не признают и утверждают, что конфликт начала одна из потерпевших.
Напомним, что 11 февраля 2022 года мигранты-подростки начали оскорблять екатеринбурженку, когда она ехала в автобусе. После того, как девушка вышла на остановке, они последовали за ней и за ее мамой, встретившей свою дочку. В какой-то момент они решили напасть на женщин и избить их. После этого у девушки диагностировали сотрясение мозга, а у ее мамы – перелом ноги.
Об этом сообщает «Четвертый канал». По данным телеканала, обвиняемые свою вину не признают и утверждают, что конфликт начала одна из потерпевших.
Напомним, что 11 февраля 2022 года мигранты-подростки начали оскорблять екатеринбурженку, когда она ехала в автобусе. После того, как девушка вышла на остановке, они последовали за ней и за ее мамой, встретившей свою дочку. В какой-то момент они решили напасть на женщин и избить их. После этого у девушки диагностировали сотрясение мозга, а у ее мамы – перелом ноги.
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