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Глава свердловского ГУ МВД анонсировал возбуждение уголовных дел против мэров
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 29 марта, начальник ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешков выступил с отчетом перед депутатами регионального Заксобрания. В своем выступлении он анонсировал возбуждение уголовных дел в отношении руководителей муниципальных образований.
Мешков не назвал конкретных имен, но отметил, что основная масса коррупционных преступлений связана с расходованием бюджетных средств.
Ранее мы писали, что в прошлом году сотрудники полиции выявили в Свердловской области более 400 случаев коррупции, из них 46 – получение взятки.
Мешков не назвал конкретных имен, но отметил, что основная масса коррупционных преступлений связана с расходованием бюджетных средств.
«Думаю, сейчас буквально в течении месяца-двух будут возбуждены дела в отношении руководителей муниципальных образований, которые страдают этим»,
– заявил глава свердловской полиции.
Ранее мы писали, что в прошлом году сотрудники полиции выявили в Свердловской области более 400 случаев коррупции, из них 46 – получение взятки.
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