В полиции заявили о 400 выявленных случаев коррупции в 2022 году





– сказал Мешков. «Остается в зоне самого пристального внимания сферы металлургического производства, топливно-энергетического комплекса, производства машин и оборудования, операций с недвижимостью и потребительского рынка»,





– заявил начальник ГУ МВД по Свердловской области. «В первую очередь выделяем на реализацию государственных программ и национальных проектов. В прошлом году органом внутренних дел задокументировано 33 таких преступления, что в пять раз превышает показатель 2021 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешков в своем отчете перед депутатами регионального Заксобрания заявил, что в 2022 году сотрудники полиции выявили более 400 случаев коррупции, из которых 46 – получение взятки. Треть взяток при этом превышала 150 тысяч рублей.По данным Александра Мешкова, было также задокументировано 32 факта легализации доходов, полученных преступным путем.Он также подчеркнул, что среди приоритетов полиции также остается защита бюджетных средств.