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Гособвинитель просит суд лишить свободы подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Гособвинитель попросил суд лишить свободы на длительный срок хулиганов, которые напали на мать с дочерью на автобусной остановке «Пехотинцев» в Екатеринбурге.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, молодые люди 2004 и 2005 годов рождения ехали в автобусе 11 февраля прошлого года. Там они неоднократно без повода оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену.
Девушка позвонила своей маме и попросил встретить ее на остановке. Подростки вышли из автобуса на остановке «Пехотинцев» вслед за девушкой и напали на нее: толкнули на землю, избивали руками и ногами, а также бросили ее о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой.
На помощь подоспела мать потерпевшей. Однако подсудимый нанесли и ей множественные удары кулаками. Один из злоумышленников дважды с силой ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, сломав ей левую лодыжку. После этого нападавшие скрылись.
Кроме того, один из подростков 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев, 9 ударил ребенка кулаком по лицу и похитил из кармана брюк тысячу рублей.
Другой хулиган 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у дома на улице Автомагистральная, 3 с панели прибора автомобиля похитил телефон. При попытке пресечь хищение он сломал автовладельцу нос.
Сегодня, 23 марта 2023 года, государственный обвинитель попросил суд назначить подросткам наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, молодые люди 2004 и 2005 годов рождения ехали в автобусе 11 февраля прошлого года. Там они неоднократно без повода оскорбили ехавшую рядом девушку. Один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену.
Девушка позвонила своей маме и попросил встретить ее на остановке. Подростки вышли из автобуса на остановке «Пехотинцев» вслед за девушкой и напали на нее: толкнули на землю, избивали руками и ногами, а также бросили ее о стену здания, в результате чего она ударилась о стекло головой.
На помощь подоспела мать потерпевшей. Однако подсудимый нанесли и ей множественные удары кулаками. Один из злоумышленников дважды с силой ударил женщину ногой в область голеностопного сустава, сломав ей левую лодыжку. После этого нападавшие скрылись.
Кроме того, один из подростков 16 мая 2021 года у магазина на улице Пехотинцев, 9 ударил ребенка кулаком по лицу и похитил из кармана брюк тысячу рублей.
Другой хулиган 9 сентября 2021 года вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у дома на улице Автомагистральная, 3 с панели прибора автомобиля похитил телефон. При попытке пресечь хищение он сломал автовладельцу нос.
Сегодня, 23 марта 2023 года, государственный обвинитель попросил суд назначить подросткам наказание в виде 6 лет 10 месяцев и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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