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В Екатеринбурге будут судить воспитательницу, ударившую девочку в детском саду
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывшая воспитательницы частного детского сада «Согласие». Она ударила рукой по лбу маленькой девочки.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемая с сентября по ноябрь прошлого года работала воспитателем ясельной группы «Лисята» в частном детском саду «Согласие – В» на улице Московской, которую посещали дети в возрасте от 1,5 до 3 лет.
По версии следствия, утром 1 ноября воспитательница с силой ударила ладонью в область лба маленькой девочки, посещающей группу. На тот момент малышке было 1 год 11 месяцев. От удара девочка упала со скамьи на пол.
Также обвиняемого в детском саду неоднократно высказывалась грубой нецензурной бранью в адрес девочки.
Уголовное дело после вручения воспитательнице обвинительного заключения будет направлено мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района Екатеринбурга.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемая с сентября по ноябрь прошлого года работала воспитателем ясельной группы «Лисята» в частном детском саду «Согласие – В» на улице Московской, которую посещали дети в возрасте от 1,5 до 3 лет.
По версии следствия, утром 1 ноября воспитательница с силой ударила ладонью в область лба маленькой девочки, посещающей группу. На тот момент малышке было 1 год 11 месяцев. От удара девочка упала со скамьи на пол.
Также обвиняемого в детском саду неоднократно высказывалась грубой нецензурной бранью в адрес девочки.
Уголовное дело после вручения воспитательнице обвинительного заключения будет направлено мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района Екатеринбурга.
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