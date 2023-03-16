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В Екатеринбурге будут судить воспитательницу, ударившую девочку в детском саду

12.54 Понедельник, 20 марта 2023
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет бывшая воспитательницы частного детского сада «Согласие». Она ударила рукой по лбу маленькой девочки.

Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемая с сентября по ноябрь прошлого года работала воспитателем ясельной группы «Лисята» в частном детском саду «Согласие – В» на улице Московской, которую посещали дети в возрасте от 1,5 до 3 лет.

По версии следствия, утром 1 ноября воспитательница с силой ударила ладонью в область лба маленькой девочки, посещающей группу. На тот момент малышке было 1 год 11 месяцев. От удара девочка упала со скамьи на пол.

Также обвиняемого в детском саду неоднократно высказывалась грубой нецензурной бранью в адрес девочки.

Уголовное дело после вручения воспитательнице обвинительного заключения будет направлено мировому судье судебного участка № 4 Ленинского судебного района Екатеринбурга.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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