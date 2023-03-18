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В свердловском главке МВД прокомментировали задержание сотрудника ОП №13
Криминал
В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что уволят полицейского, о задержании которого мы писали ранее, по отрицательным мотивам.
— Он уже отстранён от исполнения служебных обязанностей и по итогам служебной проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь представителя МВД, – заявил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Уголовную ответственность сотрудник ОП №13 (по нашей информации, это начальник дежурной части – прим. Вечерние ведомости) понесёт в случае доказательства в суде его вины, добавил Горелых.
— Он уже отстранён от исполнения служебных обязанностей и по итогам служебной проверки будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям за проступок, порочащий честь представителя МВД, – заявил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Уголовную ответственность сотрудник ОП №13 (по нашей информации, это начальник дежурной части – прим. Вечерние ведомости) понесёт в случае доказательства в суде его вины, добавил Горелых.
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