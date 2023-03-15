В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника полиции

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали сотрудника отдела полиции №13. По предварительным данным, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела.По информации сразу нескольких источников «Вечерних ведомостей», правоохранителя задержали на взятке. Сейчас он может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения, на данный момент, не определена.Кроме этого, была информация о задержании ещё нескольких полицейских, одним из которых может быть сотрудник ДПС. Эти сведения на текущий момент не подтверждены.