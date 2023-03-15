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В Екатеринбурге из-за взятки задержали сотрудника полиции
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали сотрудника отдела полиции №13. По предварительным данным, задержанным может быть начальник дежурной части данного отдела.
По информации сразу нескольких источников «Вечерних ведомостей», правоохранителя задержали на взятке. Сейчас он может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения, на данный момент, не определена.
Кроме этого, была информация о задержании ещё нескольких полицейских, одним из которых может быть сотрудник ДПС. Эти сведения на текущий момент не подтверждены.
По информации сразу нескольких источников «Вечерних ведомостей», правоохранителя задержали на взятке. Сейчас он может находиться в изоляторе временного содержания. Мера пресечения, на данный момент, не определена.
Кроме этого, была информация о задержании ещё нескольких полицейских, одним из которых может быть сотрудник ДПС. Эти сведения на текущий момент не подтверждены.
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