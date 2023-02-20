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Облсуд оставил под стражей директора института физкультуры и спорта УрФУ
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под стражей директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова, обвиняемого в мошенничестве.
Облсуд рассмотрел апелляционные жалобы Шурманова и его адвокатов на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Данным постановлением Шурманову продлен срок содержания под стражей до 8 апреля 2023 года.
Суд заслушал выступления обвиняемого, его защитника и прокурора. В результате облсуд оставил постановление Верх-Исетского районного суда без изменений.
Напомним, что Евгению Шурманову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также его лишили звания мастера спорта по боксу.
Облсуд рассмотрел апелляционные жалобы Шурманова и его адвокатов на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Данным постановлением Шурманову продлен срок содержания под стражей до 8 апреля 2023 года.
Суд заслушал выступления обвиняемого, его защитника и прокурора. В результате облсуд оставил постановление Верх-Исетского районного суда без изменений.
Напомним, что Евгению Шурманову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также его лишили звания мастера спорта по боксу.
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