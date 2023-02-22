В столице Урала ночью группа подростков обворовала кафе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь с 22 на 23 февраля в Екатеринбурге группа, предположительно, подростков обворовала кафе «Ля Галетт» на Малышева, 21. Молодые люди разбили стеклянную дверь и вынесли кассовый аппарат в подъезд соседнего жилого дома. «Добыча» их не обрадовала.Однако в кассе, которую вынесли подростки, было всего лишь 80 рублей, сообщает портал Е1. Больше ущерба они нанесли, разбив дверь и поломав кассу.Сообщается, что всего подростков было четверо: двое юношей и две девушки. Некоторое время они ходили мимо заведения, дожидаясь, когда рядом не останется свидетелей. Выждав нужный момент, девушки зашли в подъезд соседнего дома, где стали ожидать своих товарищей, а парни проникли в кафе.В полиции проводят проверку.