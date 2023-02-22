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В столице Урала ночью группа подростков обворовала кафе
Криминал
Скрин из видео: «Е1»
В ночь с 22 на 23 февраля в Екатеринбурге группа, предположительно, подростков обворовала кафе «Ля Галетт» на Малышева, 21. Молодые люди разбили стеклянную дверь и вынесли кассовый аппарат в подъезд соседнего жилого дома. «Добыча» их не обрадовала.
Однако в кассе, которую вынесли подростки, было всего лишь 80 рублей, сообщает портал Е1. Больше ущерба они нанесли, разбив дверь и поломав кассу.
Сообщается, что всего подростков было четверо: двое юношей и две девушки. Некоторое время они ходили мимо заведения, дожидаясь, когда рядом не останется свидетелей. Выждав нужный момент, девушки зашли в подъезд соседнего дома, где стали ожидать своих товарищей, а парни проникли в кафе.
В полиции проводят проверку.
Однако в кассе, которую вынесли подростки, было всего лишь 80 рублей, сообщает портал Е1. Больше ущерба они нанесли, разбив дверь и поломав кассу.
Сообщается, что всего подростков было четверо: двое юношей и две девушки. Некоторое время они ходили мимо заведения, дожидаясь, когда рядом не останется свидетелей. Выждав нужный момент, девушки зашли в подъезд соседнего дома, где стали ожидать своих товарищей, а парни проникли в кафе.
В полиции проводят проверку.
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