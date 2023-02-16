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В посылке с киселем для осужденного свердловской колонии обнаружили наркотики
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
В исправительной колонии №19 в Тавде в посылке осужденному обнаружили наркотики. Запрещенные вещества были спрятаны в киселе.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, посылка поступила от жителя Тавды 15 февраля. В посылке, в киселе, обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом бело-желтого цвета, предположительно, наркотическим.
Посылка предназначалась для осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. Материалы передали в полицию.
Ранее мы писали, что подобный инцидент произошел в другой колонии в Тавде – ИК-26. Там наркотики спрятали в финики.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, посылка поступила от жителя Тавды 15 февраля. В посылке, в киселе, обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом бело-желтого цвета, предположительно, наркотическим.
Посылка предназначалась для осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. Материалы передали в полицию.
Ранее мы писали, что подобный инцидент произошел в другой колонии в Тавде – ИК-26. Там наркотики спрятали в финики.
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Наркотики в финиках прислали осужденному тавдинской ИК-26
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