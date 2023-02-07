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Наркотики в финиках прислали осужденному тавдинской ИК-26
Криминал
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В Тавде наркотики в финиках прислали осужденному исправительной колонии №26 для экс-правоохранителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Инцидент произошел 15 февраля. При досмотре посылки от гражданина из Нижнего Тагила в финиках обнаружили и изъяли 12 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
Посылка предназначалась для осужденного к 6 годами 6 месяцам лишения свободы по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Инцидент произошел 15 февраля. При досмотре посылки от гражданина из Нижнего Тагила в финиках обнаружили и изъяли 12 свертков с веществом растительного происхождения зеленого цвета.
Посылка предназначалась для осужденного к 6 годами 6 месяцам лишения свободы по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
«Для дачи правовой оценки проверочные материалы будут направлены в МО МВД России "Тавдинский"», – добавили в свердловском ГУФСИН.
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