«Боевика» из ревдинской банды Тихоновых оставили в колонии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Синарский районный суд города Каменск-Уральский принял решение оставить в колонии Олега Мельникова, которого в 2005-м году приговорили к 21-му году «строгача». Осуждённый пытался через суд смягчить для себя оставшийся срок наказания.В колонию строго режима на длительный срок Олега Мельникова за целую серию тяжких преступлений, в числе которых убийство, вымогательство, бандитизм. В 2005-м году суду предоставили веские доказательства того, что Мельников состоял в банде Андрея и Максима Тихоновых. Эта группировка действовала в Ревде и, в частности, убила по заказу заведующую отделением одной клиники. Тогда вместе с ней был убит и её сын. Среди других нашумевших дел, к которым причастен Мельников, убийство предпринимателя Игоря Халемского (из коммерческих интересов) и убийство школьного сторожа (из-за мелкой ссоры).В понедельник, 6-го февраля, районный суд Каменска-Уральского рассмотрел ходатайство о замене неотбытой Мельниковым части срока более мягким видом наказания. Но оснований для этого не нашлось. Руководство колония, где содержится преступник, предоставило на него плохую характеристику, указав на многочисленные факты нарушения им режима. Было учтено и то обстоятельство, что осуждённый до сих пор не возместил ущерб одному из потерпевших, что возлагалось на него в качестве дополнительного наказания. Из 2 миллионов рублей, которые с него взыскал суд, Мельников выплатил только 25 тысяч.Суд отклонил ходатайство адвоката осужденного. Олег Мельников оставшийся срок наказания отбудет в той же колонии строгого режима, где и содержался.