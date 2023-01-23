Возрастное ограничение 18+
Жительница Первоуральска «подарила» мошенникам 2,4 миллиона рублей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске 49-летняя женщина стала жертвой мошенников и лишилась 2,4 миллиона рублей. Звонившие убедили её в необходимости оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счёт.
Действуя по инструкциям мошенников, женщина, скачав приложение банка, оформила на себя кредит, после чего сняла все средства в одном из отделений и, следуя указаниям неизвестных, перевела деньги на счёт другого банка. В результате она лишилась средств в размере 2 464 000 рублей.
Напомним, что в России разработали закон, который позволит гражданам запрещать себе брать кредиты.
Действуя по инструкциям мошенников, женщина, скачав приложение банка, оформила на себя кредит, после чего сняла все средства в одном из отделений и, следуя указаниям неизвестных, перевела деньги на счёт другого банка. В результате она лишилась средств в размере 2 464 000 рублей.
«Нельзя сообщать неизвестным свои персональные данные, данные своих банковских карт, или переводить свои денежные средства незнакомым лицам, либо на неизвестные счета»,
– напомнили в ОМВД России по Первоуральску.
Напомним, что в России разработали закон, который позволит гражданам запрещать себе брать кредиты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле мошенники сдали своего курьера полиции
21 января 2023
21 января 2023
Врача в Сысерти обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей
25 января 2023
25 января 2023