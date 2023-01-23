Возрастное ограничение 18+
Россияне смогут запрещать себе брать кредиты
Россия и мир
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
В России разработали закон, который даст гражданам возможность запрещать себе брать кредиты. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.
Это позволит банкам, которые запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, увидеть выставленные ограничения на кредитование.
Законопроект уже прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу.
«Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», – рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Это позволит банкам, которые запрашивают информацию в БКИ при получении заявки на кредит, увидеть выставленные ограничения на кредитование.
Законопроект уже прошёл межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу.
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