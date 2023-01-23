Россияне смогут запрещать себе брать кредиты

«Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», – рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости