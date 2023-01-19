Угонщикам иномарок в Екатеринбурге вынесли приговор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор двум ранее судимым местным жителям, которые угнали шесть автомобилей. Они причинили потерпевшим ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, с января по май 2020 года обвиняемые и их сообщники, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в составе ОПГ угнали шесть иномарок на территории Свердловской области и Пермского края.Злоумышленники, находясь рядом с автомобилем, сканировали сигнал с брелка его владельца, передавали сигнал на пульт обвиняемому, а тот отключал охранную сигнализацию, запускал двигатель и скрывался с места преступления. Сообщники ехали впереди на незначительном расстоянии, чтобы успеть предупредить о возможном появлении экипажей ДПС. Похищенный автомобиль оставляли в условленном месте, откуда его забирал посредник для последующей продажи.Всего участники ОПГ угнали шесть автомобилей марок Toyota RAV4, Mazda 6, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser 150 Prado и Lexus RX 270. В ходе расследования уголовного дела три автомобиля вернули их владельцам. Местонахождение остальных трех машин еще устанавливается.Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил одному из виновных наказание в виде 10 лет лишения свободы, второму – в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 40 тысяч рублей. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.