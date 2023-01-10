В Екатеринбурге вынесли приговор трем педофилам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге трех мужчин признали виновными в сексуальном насилии над двумя мальчиками. Педофилов приговорили к длительным срокам лишения свободы.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в 2019 году злоумышленники приходили в гости к своим знакомым в одну из квартир в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Там они совершали противоправные действия сексуального характера в отношении мальчиков 2009 и 2011 годов рождения, проживавших в этой семье.Насилие совершалось как в присутствии, так и в отсутствии матери мальчиков, которая скончалась незадолго до выявления этих преступлений правоохранителями. Отец детей не проживал с семьей. После получения информации о преступлениях его лишили родительских прав. Детей переместили в социально-реабилитационный центр.Суд назначил педофилам наказание в виде лишения свободы на срок от 18 до 19,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также в осужденных в пользу потерпевших взыскано в общей сложности 1,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.