Подозреваемого в убийстве бывшей жены жителя Алапаевска заключили под стражу

«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту планируется предъявить соответствующее обвинение», – рассказали в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости