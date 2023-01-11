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Подозреваемого в убийстве бывшей жены жителя Алапаевска заключили под стражу
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алапаевский городской суд сегодня избрал меру пресечения для местного жителя, который подозревается в убийстве бывшей супруги. Его заключили под стражу на два месяца.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что 22 декабря 2022 года 36-летняя жительница села Коптелово безвестно исчезла. Следствие СКР по итогам проверочных мероприятий возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе следственных мероприятий был задержан 37-летний бывший супруг пропавшей. При допросе он признался в содеянном, а также указал место сокрытия тела убитой.
Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 11 марта.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что 22 декабря 2022 года 36-летняя жительница села Коптелово безвестно исчезла. Следствие СКР по итогам проверочных мероприятий возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ходе следственных мероприятий был задержан 37-летний бывший супруг пропавшей. При допросе он признался в содеянном, а также указал место сокрытия тела убитой.
«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту планируется предъявить соответствующее обвинение», – рассказали в СКР.
Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 11 марта.
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