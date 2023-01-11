Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске по подозрению в убийстве многодетной матери задержан ее бывший супруг
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевске задержан подозреваемый в убийстве многодетной матери, пропавшей 22 декабря. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
В правоохранительные органы Алапаевского района вечером 22 декабря поступило сообщение о безвестном исчезновении 36-летей многодетной матери, жительницы села Коптелово Любови Белюшиной. Был проведен комплекс проверочных и поисковых мероприятий, в ходе которых установить местонахождение пропавшей не удалось. Так как у женщины не было объективных причин для внезапного исчезновения и продолжительного отсутствия без предупреждения об этом родственников и близких людей, следственный отдел по Алапаевску возбудил уголовное дело по статье 105 УК.РФ (убийство).
Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражи 37-летний бывший супруг пропавшей. Тепло женщины с признаками насильственной смерти тоже обнаружили.
Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения. Как сообщают в СКР, избрание в отношении него меры пресечения скорее всего будет завтра.
В правоохранительные органы Алапаевского района вечером 22 декабря поступило сообщение о безвестном исчезновении 36-летей многодетной матери, жительницы села Коптелово Любови Белюшиной. Был проведен комплекс проверочных и поисковых мероприятий, в ходе которых установить местонахождение пропавшей не удалось. Так как у женщины не было объективных причин для внезапного исчезновения и продолжительного отсутствия без предупреждения об этом родственников и близких людей, следственный отдел по Алапаевску возбудил уголовное дело по статье 105 УК.РФ (убийство).
Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражи 37-летний бывший супруг пропавшей. Тепло женщины с признаками насильственной смерти тоже обнаружили.
Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения. Как сообщают в СКР, избрание в отношении него меры пресечения скорее всего будет завтра.
«Сыщики уголовного розыска, среди прочих версий, отрабатывали на причастность к таинственному исчезновению женщины ее бывшего супруга. Совместно с коллегами из регионального СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый и был изобличен в совершенном убийстве, как бы старательно он ни пытался запутать следы. По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом», – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
03 января 2023
03 января 2023