В Алапаевске по подозрению в убийстве многодетной матери задержан ее бывший супруг

«Сыщики уголовного розыска, среди прочих версий, отрабатывали на причастность к таинственному исчезновению женщины ее бывшего супруга. Совместно с коллегами из регионального СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый и был изобличен в совершенном убийстве, как бы старательно он ни пытался запутать следы. По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом», – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости