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Владельца «камышловского гетто» для собак привлекут к суду
Криминал
Фото: Общественный контроль по защите животных / vk.com/public210797574
Прокуратура города Камышлова услышала многочисленные сигналы тревоги от зоозащитников относительно одного индивидуального предпринимателя. Этот человек по договорам с администрациями занимается отловом и дальнейшим содержанием бродячих собак в нескольких населённых пунктах Свердловской области. Как выяснилось — с многочисленными нарушениями.
В ноябре уходящего года Камышловская межрайонная прокуратура инициировала проверки деятельности ИП. К ним привлекли специалистов Департамента ветеринарии Свердловской области, ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция» и общественного инспектора Уральского отделения Росприроднадзора. Обращение в суд можно считать красноречивым результатом этих проверок: командой проверяющих были найдены подтверждения тем фактам, о которых возмущенно заявляли зоозащитники. Как пишет сухим языком прокуратура: «При осуществлении выездной проверки установлены многочисленные нарушения законодательства, нарушения по организации деятельности приютов для животных и ненадлежащее содержание животных».
Напомним, что зоозащитники, в том числе — Общественный контроль по защите животных, — обращали внимание чиновников и правоохранительных органов на то, что «бродяжки», отловленные вышеупомянутым ИП, содержатся в адских условиях, в холоде и голоде. Не получая надлежащего ухода и лечения, многие погибают в камышловском пункте кратковременного содержания животных. «Вместо полнорационного корма собакам дают отходы/помои. Грязь, антисанитария», — было сказано в Открытом письме, которое Общественный контроль широко распространял по официальным органам Свердловской области.
Что будет дальше с камышловским «гетто для собак» теперь решит суд. Будем надеяться, что во время процесса, помимо прочего, прозвучат фамилии чиновников, заключавших и продлевавших договора с ИП даже после того, как стали известны факты ненадлежащего, а то и жестокого содержания животных.
В ноябре уходящего года Камышловская межрайонная прокуратура инициировала проверки деятельности ИП. К ним привлекли специалистов Департамента ветеринарии Свердловской области, ГБУ СО «Камышловская ветеринарная станция» и общественного инспектора Уральского отделения Росприроднадзора. Обращение в суд можно считать красноречивым результатом этих проверок: командой проверяющих были найдены подтверждения тем фактам, о которых возмущенно заявляли зоозащитники. Как пишет сухим языком прокуратура: «При осуществлении выездной проверки установлены многочисленные нарушения законодательства, нарушения по организации деятельности приютов для животных и ненадлежащее содержание животных».
Напомним, что зоозащитники, в том числе — Общественный контроль по защите животных, — обращали внимание чиновников и правоохранительных органов на то, что «бродяжки», отловленные вышеупомянутым ИП, содержатся в адских условиях, в холоде и голоде. Не получая надлежащего ухода и лечения, многие погибают в камышловском пункте кратковременного содержания животных. «Вместо полнорационного корма собакам дают отходы/помои. Грязь, антисанитария», — было сказано в Открытом письме, которое Общественный контроль широко распространял по официальным органам Свердловской области.
Что будет дальше с камышловским «гетто для собак» теперь решит суд. Будем надеяться, что во время процесса, помимо прочего, прозвучат фамилии чиновников, заключавших и продлевавших договора с ИП даже после того, как стали известны факты ненадлежащего, а то и жестокого содержания животных.
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