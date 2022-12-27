Обвиняемая в убийстве трех своих детей екатеринбурженка признала вину частично

«Вину признает частично. Говорит, что была в состоянии наркотического опьянения, постоянно меняет свои показания», – говорит Олег Грязютин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости