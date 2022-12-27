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Обвиняемая в убийстве трех своих детей екатеринбурженка признала вину частично
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ленинском райсуде Екатеринбурга сегодня идет заседание по избранию меры пресечения для Анастасии Петровой. Она обвиняется в убийстве трех своих детей.
Адвокат Олег Грязютин сообщил, что екатеринбурженка частично признала свою вину в содеянном. Также, по словам адвоката, она говорит, что находилась в состоянии наркотического опьянения.
Напомним, что, по версии следствия, в период с 25 по 26 декабря женщина убила в квартире на улице Бажова своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Адвокат Олег Грязютин сообщил, что екатеринбурженка частично признала свою вину в содеянном. Также, по словам адвоката, она говорит, что находилась в состоянии наркотического опьянения.
«Вину признает частично. Говорит, что была в состоянии наркотического опьянения, постоянно меняет свои показания», – говорит Олег Грязютин.
Напомним, что, по версии следствия, в период с 25 по 26 декабря женщина убила в квартире на улице Бажова своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
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