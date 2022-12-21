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В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело о продаже ребенка
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении иностранной гражданки, которая за 300 тысяч рублей пыталась продать родного сына.
По версии следствия, в августе этого года обвиняемая, испытывая финансовые трудности, по переписке в мессенджере договорилась с женщиной о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Договорившись о встрече, она также попросила задаток в 10 тысяч рублей, которые ей перевели.
Покупательницей выступала женщина, действовавшая в рамках «оперативного эксперимента». В назначенный день они встретились в торговом центре. Обвиняемая передала покупательнице своего сына с имеющимися у нее документами и получила от женщины 290 тысяч рублей. После этого ее задержали сотрудники полиции.
По ходатайству следствия СКР в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, в августе этого года обвиняемая, испытывая финансовые трудности, по переписке в мессенджере договорилась с женщиной о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. Договорившись о встрече, она также попросила задаток в 10 тысяч рублей, которые ей перевели.
Покупательницей выступала женщина, действовавшая в рамках «оперативного эксперимента». В назначенный день они встретились в торговом центре. Обвиняемая передала покупательнице своего сына с имеющимися у нее документами и получила от женщины 290 тысяч рублей. После этого ее задержали сотрудники полиции.
По ходатайству следствия СКР в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
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