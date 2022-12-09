В уральской столице задержали пару наркозакладчиков

«При опросе задержанные дали признательные показания и пояснили полицейским, что приобрели и хранили наркотики с целью дальнейшего сбыта на территории города через тайники-закладки», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали 37-летнего мужчину и 34-летнюю женщину по подозрению в сбыте наркотиков. При осмотре полицейские обнаружили у девушки 7 пакетиков с героином. В отношении парочки было возбуждено уголовное дело.Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, о подозрительных гражданах, что-то раскладывающих во дворах, сообщил очевидец. Мужчину вместе с его спутницей быстро задержали правоохранители, ориентируясь на приметы, которые им указали. Подозреваемые были в ярких куртках.В ходе досмотра у девушки были изъяты 7 свертков с неизвестным на момент задержания веществом. Позже экспертиза установила, что это был героин. Вес изъятого составил 2.29 грамма.Сейчас парочке наркозакладчиков грозит от 8 до 15 лет колонии.В полиции напоминают, что информацию о возможных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщать по телефону доверия отдела по контролю за оборотом наркотиков +7 (999) 368-04-97 или по номеру 112.