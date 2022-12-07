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Стали известны дополнительные подробности перестрелки на ВИЗе
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Утреннюю потасовку со стрельбой устроили представители двух криминальных группировок города. Как утверждают наши коллеги из городского портала E1.RU, «группировка решила расширить свою сферу влияния и вторглась на территорию «Визовских».
Называется несколько имён. Так, источник журналистов указывает на некоего Артёма, как на бригадира группировки. Поскольку он ездит на машине, в госномере которой есть цифра «400», этих горячих парней называют ещё «четырёхсотыми». Среди участников сегодняшней разборки есть ещё некий Андрей. Из другого источника известно, что после слишком бурной «стрелки» в больницу с ранениями попал молодой человек по имени Никита.
Напомним, что сегодня утром в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла разборка с участием около десяти человек. В какой-то момент представители обеих сторон достали пистолеты и начали стрельбу. Сотрудники уголовного розыска успели задержать двух человек. Возбуждено уголовное дело.
Называется несколько имён. Так, источник журналистов указывает на некоего Артёма, как на бригадира группировки. Поскольку он ездит на машине, в госномере которой есть цифра «400», этих горячих парней называют ещё «четырёхсотыми». Среди участников сегодняшней разборки есть ещё некий Андрей. Из другого источника известно, что после слишком бурной «стрелки» в больницу с ранениями попал молодой человек по имени Никита.
Напомним, что сегодня утром в Верх-Исетском районе Екатеринбурга произошла разборка с участием около десяти человек. В какой-то момент представители обеих сторон достали пистолеты и начали стрельбу. Сотрудники уголовного розыска успели задержать двух человек. Возбуждено уголовное дело.
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На ВИЗе в Екатеринбурге произошла потасовка со стрельбой
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