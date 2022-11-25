По наводке местных жителей в Кировграде нашли наркопритон

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Кировграде, на Центральном бульваре обнаружили наркопритон. Информацию о нём полицейским «слили» местные жители, которых не радовало существование квартиры, в которой собираются мутные личности с не менее мутными целями.Проверяя указанный адрес, уже на подходе к злополучной квартире полицейские задержали двух подозрительного вида граждан. Один из них очень кстати оказался владелец наркопритона, мужчина 1974-го года рождения. Он любезно показал блюстителям закона свои апартаменты, в которых, в частности, нашли полиэтиленовые пакеты и другие ёмкости, наполненные запретными веществами. Отпираться владелец жилплощади не стал. Он признался, что сам не первое десятилетие употребляет наркотические средства и предоставляет свою квартиру для подобных занятий желающим.На гостеприимного наркомана завели уголовное дело, собрали доказательную базу и передали материалы в суд. Процесс над содержателем наркопритона проведёт судья Кировградского городского суда, — сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.