Ещё одна жительница Каменска-Уральского лишилась кошелька
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
Второй день подряд из Каменска-Уральского приходят сообщения о том, как местные жительницы лишаются кошельков с деньгами в результате преступных действий двух неизвестных. Правда, в этот раз действовала другая парочка нечистых на руку граждан и в данном случае обошлось без насильственных действий.
Свою жертву преступники присмотрели среди посетителей магазина «Пятёрочка» на улице Парковой. Когда покупательница отвлеклась, у неё вытащили кошелёк, в котором находились деньги в размере 1500 рублей и две банковские карточки.
После опроса потерпевшей и просмотра камер наблюдений у сотрудников полиции появились подозреваемые. Судя по всему, карманниками были мужчина и женщина солидного возраста — на вид им было от 50 до 60 лет. На предполагаемой преступнице была чёрная дублёнка и серая меховая шапка. На её спутнике — куртка и меховая шапка, — такие приметы обнародовал телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский».
Напомним, вчера из Каменска-Уральского поступила новость об ограблении местной жительницы в подъезде жилого дома. Преступников тоже было двое, но то была однополая пара.
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