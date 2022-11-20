В Каменске-Уральском объявлены в розыск двое грабителей
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
Полиция Каменска-Уральского разыскивает двух преступников, которые сегодня совершили ограбление. Их жертвой стала женщина, которую они поймали в подъезде.
Преступление было совершенно в 11:45 в доме №12 по улице Добролюбова. Оказавшись с женщиной наедине в подъезде, криминальная парочка угрозами и силой вынудили её отдать им кошелёк. Забрав добычу, грабители скрылись.
Потерпевшая не сразу, но сумела описать нападавших. Один из них был довольно рослым, ростом 175-180 сантиметров. Одет он был в тёмную курту с капюшоном на меху. Второй был одет в светлую курту, тоже с капюшоном, и в светлые же брюки. Через плечо у него висела сумка, — передаёт телеграм-канал «Радиоперехват Каменск-Уральский». Людей, обладающих информацией о личностях преступников просят обратиться в полицию.
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