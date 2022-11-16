В Берёзовском будут судить трёх бывших инспекторов ДПС за получение взяток
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском будут судить трёх бывших инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Их обвиняют в получении взяток. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемые договорились между собой о получении взяток от водителей с признаками алкогольного опьянения. Есть основания предполагать как то, что нарушители сами могли предлагать взятки, так и то, что инспекторами сами намекали водителям передавать их.
«Всего инспекторами ДПС за период с 5 по 9 ноября 2021 года были получены взятки на общую сумму 220 тысяч рублей, которые они разделили между собой», – рассказали в ведомстве.
Уголовное дело бывших инспекторов было направлено в Берёзовский городской суд. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.
Напомним, что в Екатеринбурге будут судить бывшего инспектора ДПС, который обвиняется в краже раций. По версии следствия, с августа 2021 года по май 2022 года он похитил семь раций и входящие в комплект зарядные устройства.
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