Бывшего инспектора ДПС в Екатеринбурге осудят за кражу раций

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят бывшего инспектора ДПС, который обвиняется в краже раций. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, с августа 2021 года по май 2022 года автоинспектор похитил семь раций и входящие в комплект зарядные устройства. Рации находились в служебных помещениях полка ДПС, куда обвиняемый мог беспрепятственно пройти. Материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей.Как сообщает источник «Вечерних ведомостей», украденные рации инспектор сдал в ломбард, причем особо не скрываясь – по своему паспорту.В ходе предварительного следствия похищенное имущество нашли и вернули. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.