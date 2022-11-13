В екатеринбургский СИЗО-1 вновь пытались по воздуху доставить телефоны

«Над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс в районе участка охраняемого объекта сверток из полиэтиленовой пленки в котором находилось 2 сотовых телефона iPhone и ещё один смартфон, 2 USB провода, гарнитура», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости