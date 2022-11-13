В екатеринбургский СИЗО-1 вновь пытались по воздуху доставить телефоны

09.54 Среда, 16 ноября 2022
Криминал
Фото: Вечерние ведомости


В Следственный изолятор №1 в Екатеринбурге вновь пытались доставить телефоны с помощью квадрокоптера. Сотрудникам учреждения удалось перехватить доставку. На этот раз в СИЗО пытались перекинуть 3 телефона.

Это произошло в ночь на 16 ноября, около 00.50.

«Над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс в районе участка охраняемого объекта сверток из полиэтиленовой пленки в котором находилось 2 сотовых телефона iPhone и ещё один смартфон, 2 USB провода, гарнитура», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.


Напомним, что ещё в воскресенье неизвестные закинули на территорию СИЗО два телефона в бутылке. Их точно также перехватили сотрудники учреждения. Но поймать оператора и квадрокоптер им не удалось.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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