В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались доставить телефоны с помощью квадрокоптера

«В воздушном пространстве над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс пластиковой бутылки, в которой находились 2 сотовых телефона и USB кабель», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге неизвестные пытались доставить в Следственный изолятор №1 сотовые телефоны в бутылке с помощью квадрокоптера. Это произошло накануне, 12 ноября, в 16.45.Перехватить доставку у сотрудников учреждения получилось, а вот задержать летательный аппарат и его оператора им не удалось.