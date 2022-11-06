В СИЗО-1 Екатеринбурга пытались доставить телефоны с помощью квадрокоптера
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неизвестные пытались доставить в Следственный изолятор №1 сотовые телефоны в бутылке с помощью квадрокоптера. Это произошло накануне, 12 ноября, в 16.45.
«В воздушном пространстве над территорией учреждения обнаружен квадрокоптер, который осуществил сброс пластиковой бутылки, в которой находились 2 сотовых телефона и USB кабель», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Перехватить доставку у сотрудников учреждения получилось, а вот задержать летательный аппарат и его оператора им не удалось.
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