Кусающегося наркомана будут судить Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила передала в суд материалы по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном обороте наркотиков, а главное — в применении насилия в отношении представителя власти.Преступление 29-летним тагильчанином было совершено 11-го октября текущего года. Он находился «в дурмане», когда его остановил сотрудник полиции. Проследовать с представителем власти в участок мужчина не захотел и попытался сбежать, а заодно и избавиться от наркотического вещества, которое при нём оставалось. Когда это не удалось, и полицейский схватил беглеца, тот укусил его за палец правой руки, «причинив ему физическую боль и ссадины» (как написано в материалах дела).Теперь кусаку будут судить сразу по двум статьям. И за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Процесс пройдёт в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.