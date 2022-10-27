В Нижнем Тагиле воры у вора телефон отняли

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мифы о воровской солидарности множество раз опровергались и в прошлом. А случай, произошедший в Нижнем Тагиле, окончательно доказывает, что никаких особо уважительных отношений между ворами не существует.Отсидевший ранее за имущественные преступления 32-летний житель Нижнего Тагила вечерком встретил на улице Оплетина своего бывшего сокамерника. Вместо того, чтобы поинтересоваться, как идут дела на свободе, как здоровье, как семья, тот «на радостях» от неожиданной встречи отнял у знакомца сотовый телефон и начал вымогать деньги. А спутник грабителя для убедительности достал нож. В итоге нижнетагилец предпочёл расстаться с 4 тысячами рублей, которые при нём были. На том встреча и завершилась.Ограбленный таким образом экс-вор обратился в полицию. И сегодня пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области сообщает, что злоумышленников, ограбивших отсидевшего преступника, задержали. Один из них — 28-летний житель Тагилстроя, второй — 38-летний приезжий из Тюмени. Оба рецидивиста с неоднократными судимости теперь получат ещё по одной «уголовке» в «послужной список».