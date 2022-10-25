Экс-депутату Артёмовской гордумы Геннадию Виноградову вынесли приговор за создание банды убийц
Криминал
Фото: Ася Домрачева / YouTube
Свердловский областной суд вынес приговор экс-депутату Артёмовской гордумы от «Единой России» Геннадию Виноградову и его сыну Роману по делу о создании преступной банды.
Признанного виновным в создании преступной банды Геннадия Виноградова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Сына экс-депутата Артёмовской гордумы Романа Виноградова приговорили к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей.
Ранее мы подробно писали, в чем обвиняли Виноградовых.
Признанного виновным в создании преступной банды Геннадия Виноградова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Сына экс-депутата Артёмовской гордумы Романа Виноградова приговорили к 11 годам колонии строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей.
Ранее мы подробно писали, в чем обвиняли Виноградовых.
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