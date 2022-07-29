Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц Несмотря на такие серьёзные обвинения, подсудимые находятся под домашним арестом

17.12 Суббота, 6 августа 2022

Криминал