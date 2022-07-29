Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
Несмотря на такие серьёзные обвинения, подсудимые находятся под домашним арестом
Криминал
Фото: Ася Домрачева / YouTube
Дело Геннадия Виноградова и его сына Романа передано в суд с утверждённым обвинительным заключением по девяти уголовным статьям. Этого суда могло бы не быть, если бы не один личный приём – до него уголовное дело было «висяком» почти 20 лет.
История, которая послужила основанием для возбуждения дела в отношении единоросса, случилась в 2003 году – тогда власти Артёмовского выставили на продажу здание дома быта в посёлке Красногвардейский (входит в состав Артёмовского городского округа). Его вознамерился приобрести местный предприниматель Андрей Буксин, чтобы открыть там бар. Однако Буксину сначала подожгли дом (видимо, это было своеобразным предупреждением), а затем и вовсе убили предпринимателя – подкараулили его ночью, когда он возвращался с базы отдыха на мотоцикле, и застрелили. Местная газета «Егоршинские вести» тогда писала, что причиной убийства предпринимателя, вероятно, было то, что у семьи Виноградовых имелся свой бар – и конкуренции в небольшом посёлке им не хотелось.
Уголовное дело было возбуждено сразу, а Геннадий и Роман Виноградовы даже проходили по нему подозреваемыми, но оно «повисло» на 18 лет. До тех пор пока брат убитого, Игорь Буксин, не добился приёма у председателя СКР Александра Бастрыкина весной 2021 года. Как это часто бывает, после указания Бастрыкина уголовные жернова закрутились. Уже 12 мая 2021 года Виноградовых задержали.
Виноградов на момент задержания был егерем Красногвардейского хозяйства РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», а также действующим депутатом городской думы Артёмовского от партии «Единая Россия». Депутатствовал он уже не первый срок. Через пять дней после его задержания, 17 мая 2021 года, глава свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что членство Виноградова в партии приостановлено на период следствия. Полномочия созыва думы истекали в сентябре 2021 года, и в новый созыв Виноградов уже не попал – в России, бывает, выдвигают в качестве кандидатов и подследственных депутатов (как в случае со «Справедливой Россией» идепутатом Госдумы Вадимом Белоусовым), но «Единая Россия» Виноградова летом 2021 года почему-то выдвигать не стала.
В ходе расследования дела, помимо убийства Буксина, Виноградовым вменили создание вооружённой банды, которая с 1994 по 2021 годы совершила в Артемовском районе ряд убийств и покушений на убийства. Последнее из них – на главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.
Вышеупомянутые «Егоршинские вести» неоднократно писали, что в 1990-х– начале 2000-х стилем Виноградова, который «позиционировал себя хозяином посёлка» Красногвардейский были «поджоги домов и надворных построек, угрозы, физические разборки». Писали про вооружённые разборки с участием Виноградова и «Вечерние ведомости».
В последние годы депутат Виноградов продолжал отличаться своим поведением – в 2019 он назвал городскую думу Артёмовского «петушатником». А в 2021 в споре с депутатом Андреем Пестовским не только перешёл на личности, назвав оппонента «скользким как налим», но и сделал весьма странную отсылку к Великой Отечественной войне:
«Фашисты в своё время вешали наших партизан на площади, писали табличку, что он партизан. В нашем Красногвардейском тебе, наверное, ещё не такую табличку бы повесили» — сказал единоросс.
Присутствовавшие в зале озадачились: если Пестовский — «партизан», кого Виноградов в качестве немецких оккупантов обозначил? — писало тогда издание «Всё будет!».
Пресс-служба СКР сообщила, что дело Виноградовых передано в суд с обвинительным заключением по статьям 102 УК РСФСР, 105 УК РФ, 209 УК РФ, 222 УК РФ, 167 УК РФ, 222.1 УК РФ, 307 УК РФ, 159 УК РФ, 159.5 УК РФ (создание устойчивой вооруженной банды и совершение в ее составе на протяжении длительного времени тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности граждан, хранение оружия и взрывного устройства, убийства, хищение и уничтожение имущества).
По совокупности Виноградовым грозит серьёзное наказание, которое могло бы вылиться даже в пожизненное заключение, если бы убийства произошли менее 15 лет назад.
Впрочем... вспоминая последние новости о том, как осужденный на 10 лет Вадим Белоусов попросту пропал из поля зрения российских правоохранителей, далеко не факт, что даже в случае обвинительного приговора Виноградовы отправятся за решётку. Потому что Бастрыкин Быстрыкиным, но когда шум вокруг громкого задержания единоросса поутих, его вместе с сыном отпустили из СИЗО менее, чем через два месяца – с тех пор обвиняемые по целому «букету» тяжких статей переведены под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлевали. А случаев, когда при данной мере пресечения депутаты (и не только) пропадали из поля зрения правосудия, было немало...
Дело Геннадия и Романа Виноградовых будут рассматривать в Екатеринбурге. Оно уже передано в Свердловский областной суд – судья Андрей Минеев назначил предварительное слушание на 10 августа.
Убийство потенциального конкурента и приём у Бастрыкина
История, которая послужила основанием для возбуждения дела в отношении единоросса, случилась в 2003 году – тогда власти Артёмовского выставили на продажу здание дома быта в посёлке Красногвардейский (входит в состав Артёмовского городского округа). Его вознамерился приобрести местный предприниматель Андрей Буксин, чтобы открыть там бар. Однако Буксину сначала подожгли дом (видимо, это было своеобразным предупреждением), а затем и вовсе убили предпринимателя – подкараулили его ночью, когда он возвращался с базы отдыха на мотоцикле, и застрелили. Местная газета «Егоршинские вести» тогда писала, что причиной убийства предпринимателя, вероятно, было то, что у семьи Виноградовых имелся свой бар – и конкуренции в небольшом посёлке им не хотелось.
Уголовное дело было возбуждено сразу, а Геннадий и Роман Виноградовы даже проходили по нему подозреваемыми, но оно «повисло» на 18 лет. До тех пор пока брат убитого, Игорь Буксин, не добился приёма у председателя СКР Александра Бастрыкина весной 2021 года. Как это часто бывает, после указания Бастрыкина уголовные жернова закрутились. Уже 12 мая 2021 года Виноградовых задержали.
Скелеты в шкафу у егеря и депутата от «Единой России»
Виноградов на момент задержания был егерем Красногвардейского хозяйства РОО «Союз охотников и рыболовов Свердловской области», а также действующим депутатом городской думы Артёмовского от партии «Единая Россия». Депутатствовал он уже не первый срок. Через пять дней после его задержания, 17 мая 2021 года, глава свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что членство Виноградова в партии приостановлено на период следствия. Полномочия созыва думы истекали в сентябре 2021 года, и в новый созыв Виноградов уже не попал – в России, бывает, выдвигают в качестве кандидатов и подследственных депутатов (как в случае со «Справедливой Россией» идепутатом Госдумы Вадимом Белоусовым), но «Единая Россия» Виноградова летом 2021 года почему-то выдвигать не стала.
В ходе расследования дела, помимо убийства Буксина, Виноградовым вменили создание вооружённой банды, которая с 1994 по 2021 годы совершила в Артемовском районе ряд убийств и покушений на убийства. Последнее из них – на главного редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.
Вышеупомянутые «Егоршинские вести» неоднократно писали, что в 1990-х– начале 2000-х стилем Виноградова, который «позиционировал себя хозяином посёлка» Красногвардейский были «поджоги домов и надворных построек, угрозы, физические разборки». Писали про вооружённые разборки с участием Виноградова и «Вечерние ведомости».
Самоуверенность позднего Виноградова
В последние годы депутат Виноградов продолжал отличаться своим поведением – в 2019 он назвал городскую думу Артёмовского «петушатником». А в 2021 в споре с депутатом Андреем Пестовским не только перешёл на личности, назвав оппонента «скользким как налим», но и сделал весьма странную отсылку к Великой Отечественной войне:
«Фашисты в своё время вешали наших партизан на площади, писали табличку, что он партизан. В нашем Красногвардейском тебе, наверное, ещё не такую табличку бы повесили» — сказал единоросс.
Присутствовавшие в зале озадачились: если Пестовский — «партизан», кого Виноградов в качестве немецких оккупантов обозначил? — писало тогда издание «Всё будет!».
Пресс-служба СКР сообщила, что дело Виноградовых передано в суд с обвинительным заключением по статьям 102 УК РСФСР, 105 УК РФ, 209 УК РФ, 222 УК РФ, 167 УК РФ, 222.1 УК РФ, 307 УК РФ, 159 УК РФ, 159.5 УК РФ (создание устойчивой вооруженной банды и совершение в ее составе на протяжении длительного времени тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности граждан, хранение оружия и взрывного устройства, убийства, хищение и уничтожение имущества).
Серьёзное обвинение и мягкая мера пресечения
По совокупности Виноградовым грозит серьёзное наказание, которое могло бы вылиться даже в пожизненное заключение, если бы убийства произошли менее 15 лет назад.
Впрочем... вспоминая последние новости о том, как осужденный на 10 лет Вадим Белоусов попросту пропал из поля зрения российских правоохранителей, далеко не факт, что даже в случае обвинительного приговора Виноградовы отправятся за решётку. Потому что Бастрыкин Быстрыкиным, но когда шум вокруг громкого задержания единоросса поутих, его вместе с сыном отпустили из СИЗО менее, чем через два месяца – с тех пор обвиняемые по целому «букету» тяжких статей переведены под домашний арест, который впоследствии неоднократно продлевали. А случаев, когда при данной мере пресечения депутаты (и не только) пропадали из поля зрения правосудия, было немало...
Дело Геннадия и Романа Виноградовых будут рассматривать в Екатеринбурге. Оно уже передано в Свердловский областной суд – судья Андрей Минеев назначил предварительное слушание на 10 августа.
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