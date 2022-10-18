Директор института физкультуры УрФУ останется под стражей до ноября
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд продлил срок содержания под стражей директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова, обвиняемого в мошенничестве.
Как сообщили в Свердловском областном суде, жалоба защиты Евгения Шурманова на постановление Верх-Исетского суда о продлении заключения под стражей отклонена. Таким образом, Шурманов пробудет в СИЗО до 7 ноября.
Напомним, что Евгению Шурманову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также его лишили звания мастера спорта по боксу.
Как сообщили в Свердловском областном суде, жалоба защиты Евгения Шурманова на постановление Верх-Исетского суда о продлении заключения под стражей отклонена. Таким образом, Шурманов пробудет в СИЗО до 7 ноября.
Напомним, что Евгению Шурманову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Также его лишили звания мастера спорта по боксу.
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